RPT-Coronavirus-Canada annonce une hausse de 12% des décès, à 1.506

OTTAWA, 19 avril (Reuters) - Le Canada a fait état dimanche d'une augmentation de 12% du nombre de décès dus au nouveau coronavirus en 24 heures, pour un total qui atteint désormais 1.506 morts, la hausse s'étant accélérée par rapport à celle de samedi. Selon des données officielles des autorités sanitaires du pays, le nombre de cas confirmés a progressé de 4,7% à 33.922, ce qui représente toutefois une décélération de la progression par rapport à samedi. (David Ljunggren; version française Benoît Van Overstraeten)

