RPT/BREF-Sodexo prévoit une performance conforme à ses attentes au T4, envisage des dépenses de restructuration

(RPT titre) PARIS, 11 septembre (Reuters) - Sodexo EXHO.PA , en amont de la publication de ses résultats annuels le 29 octobre, a publié vendredi une déclaration intermédiaire sur l'exercice 2019-2020 clos au 31 août dans laquelle le groupe: * ANNONCE QUE SA PERFORMANCE DU QUATRIÈME TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2019-2020 EST EN LIGNE AVEC LES HYPOTHÈSES POUR LE SECOND SEMESTRE PUBLIÉES LE 7 JUILLET * SE DIT EXTRÊMEMENT CONFIANT QUANT À SA CAPACITÉ À TIRER LE MEILLEUR PROFIT DES TENDANCES QUI SE PROFILENT * CES MESURES DEVRAIENT REPRÉSENTER ENVIRON 160 MILLIONS D'EUROS DE DÉPENSES DE RESTRUCTURATION AU COURS DU DEUXIEME SEMESTRE DE L'EXERCICE 2019-2020 * A DÉCIDÉ D'ENGAGER PROACTIVEMENT DES ACTIONS AFIN DE RENFORCER SON AGILITÉ POUR S'ADAPTER AU NOUVEL ENVIRONNEMENT, ET DE SAISIR LES NOUVELLES OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ QUI EN RÉSULTENT * PROCÈDE À LA REVUE DE LEUR JUSTE VALEUR, SUSCEPTIBLE DE CONDUIRE À L'ENREGISTREMENT DE DÉPRÉCIATIONS À LA CLÔTURE, SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE, D'ENVIRON 250 MILLIONS D'EUROS AU 2E SEMESTRE DE L'EXERCICE 2019-2020 * S'ATTEND À UN AJUSTEMENT NÉGATIF DE SA CHARGE D'IMPÔT, SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE, POUR L'EXERCICE 2019-2020 D'ENVIRON 100 MILLIONS D'EUROS PORTANT PRINCIPALEMENT SUR LA NON-RECONNAISSANCE ET LA DÉPRÉCIATION D'ACTIFS FISCAUX Texte original sur Eikon ID:nGNE7wbrWv Pour plus de détails, cliquez sur EXHO.PA (Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris -0.76%