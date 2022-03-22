RPT-BREF-Iliad affiche un CA en hausse à €7,59 mds en 2021
information fournie par Reuters22/03/2022 à 08:24
(Corrige coquille dans le titre)
22 mars (Reuters) - Iliad SA ILIAF.PK :
* EN 2021, LE GROUPE ILIAD ENREGISTRE UNE FORTE CROISSANCE À TOUS LES NIVEAUX
* CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ 2021 EUR 7,59 MDS CONTRE 5,87 MDS IL Y A UN AN
* EBITDAAL GROUPE 2021 EUR 2,95 MDS CONTRE 1,96 MDS IL Y A UN AN
* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 2021 EUR 1,15 MDS CONTRE 556 MLNS IL Y A UN AN
* RÉSULTAT NET 2021 EUR 526 MLNS CONTRE 420 MLNS IL Y A UN AN
* NOMBRE D'ABONNÉS MOBILES EN 2021 EN FRANCE: 13,6 MLNS CONTRE 13,4 MLNS IL Y A UN AN
* NOMBRE D'ABONNÉS MOBILES EN 2021 EN ITALIE: 8,5 MLNS CONTRE 7,2 MLNS IL Y A UN AN
* NOMBRE D'ABONNÉS MOBILES EN 2021 EN POLOGNE: 12,1 MLNS CONTRE 11,9 MLNS IL Y A UN AN
* NOUS CONTINUERONS EN 2022 A OEUVRER POUR RESTER UN GROUPE À TAILLE HUMAINE, POUR MAINTENIR NOTRE SINGULARITÉ, POUR RENFORCER NOTRE DIMENSION EUROPÉENNE ET RÉUSSIR NOTRE TRANSITION ENVIRONNEMENTALE-DG
Texte original sur Eikon nNDL3J3BRB Pour plus de détails, cliquez sur ILIAF.PK
(Gdansk Newsroom)
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