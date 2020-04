Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Alitalia sera nationalisée en juin, annonce le ministre italien de l'Industrie Reuters • 23/04/2020 à 18:58









(RPT codage, texte sans changement) MILAN, 23 avril (Reuters) - Le gouvernement italien prendra en juin le contrôle total d'Alitalia CAITLA.UL , que la crise du coronavirus a poussée à la faillite, a annoncé jeudi le ministre de l'Industrie, Stefano Patuanelli. La compagnie est gérée par des administrateurs publics depuis mai 2017 et les difficultés causées par la pandémie sont venues s'ajouter à des problèmes financiers profonds, ce qui a compromis les projets de cession à des investisseurs privés. Selon Stefano Patuanelli, le chiffre d'affaires d'Alitalia a diminué de 87,5% cette année. "La nouvelle Alitalia débutera avec une flotte de plus de 90 de ses 113 avions actuels", a-t-il précisé, démentant les informations selon lesquelles la flotte pourrait être réduite à 30 appareils. L'Association du transport aérien international (IATA) a estimé la semaine dernière que les pertes des compagnies aériennes dues à la crise du coronavirus pourraient s'élever à 314 milliards de dollars cette année. (Francesca Landini, version française Jean-Philippe Lefief)

