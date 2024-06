Royaume-Uni : TotalEnergies cède sa participation dans les champs de West of Shetland

(AOF) - TotalEnergies a signé un accord pour céder à The Prax Group ses participations dans l'ensemble de ses actifs West of Shetland au Royaume-Uni (champs de Laggan, Tormore, Glenlivet, Edradour et Glendronach, usine de traitement de gaz onshore de Shetland, licences d'exploration voisines). La transaction est soumise à l'approbation des autorités compétentes. Il s'agit d'actifs matures dont la production s'élève actuellement à environ 7 500 barils équivalent pétrole par jour en quote-part pour TotalEnergies, à 90% composée de gaz.

La transaction prévoit le transfert des collaborateurs concernés de TotalEnergies à Prax dans le respect de la réglementation en vigueur.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

Le biogaz pour verdir les activités

Obtenu grâce à la décomposition des déchets, il entre dans la catégorie des énergies vertes. Il s'inscrit dans la stratégie de nombreux pays, notamment en Europe, de réduire leur dépendance aux importations d'hydrocarbures. Les groupes pétroliers ont de fortes ambitions dans le domaine, comme le révèlent deux opérations récentes. Le britannique BP a repris l'américain Archaea Energy pour 4,1 milliards de dollars. Puis, l'anglo-néerlandais, Shell, a annoncé l'acquisition du danois Nature Energy pour 2 milliards de dollars. Ces opérations affichent des niveaux de valorisation élevés, soulignant le fort potentiel du secteur. TotalEnergies avait déjà pris, en 2018, une participation dans l'américain Clean Energy Fuels Corp, dont il détient aujourd'hui 19%. Il s'est récemment allié avec Veolia pour valoriser le biométhane issu des installations de traitement des déchets.