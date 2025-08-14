Royaume-Uni: rebond de la production industrielle en juin
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 09:39
Ce rebond résulte d'une augmentation dans l'industrie manufacturière proprement dite (+0,5%), tirée avant tout par les 'produits informatiques, électroniques et optiques' (+8,8%), ainsi que dans l'électricité et le gaz (+3,3%).
Par ailleurs, le déficit commercial britannique s'est creusé de 0,2 milliard de livres sterling d'un mois sur l'autre pour s'établir à 20,4 milliards en juin, en raison d'une baisse des exportations (-6,3%) plus forte que celle des importations (-3,4%).
A lire aussi
-
Les principales Bourses européennes sont sur de faibles variations jeudi en matinée après le récent rallye des marchés alors que les investisseurs digèrent de nombreux indicateurs macroéconomiques et attendent avec impatience l'issue du sommet de vendredi entre ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris évoluait légèrement dans le vert jeudi, dans l'attente de la publication de l'inflation côté producteurs aux Etats-Unis, scrutée pour anticiper la future politique monétaire de la Fed, la banque centrale américaine. Vers 9H50 (heure de Paris), ... Lire la suite
-
A peine sortie du tribunal qui l'a condamnée à une amende pour "désobéissance à la police", Irina Kourisseva retourne inspecter les nouvelles destructions dans un parc national près de Moscou, où les autorités veulent construire une autoroute. En Russie, sur fond ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) - Opel (marque du groupe Stellantis) annonce la publication des premières images de son futur concept-car, qui sera dévoilé en première mondiale lors du salon IAA Mobility 2025 à Munich, du 8 au 14 septembre 2025. Sans révéler encore son nom, la ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer