Royaume-Uni: rebond de la production industrielle en juin
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 09:39

(Zonebourse.com) - Selon les estimations de l'Office National de Statistiques (ONS), la production industrielle britannique a rebondi de 0,7% en juin 2025 par rapport au mois précédent, après une baisse de 1,3% en mai et à une stagnation en avril.

Ce rebond résulte d'une augmentation dans l'industrie manufacturière proprement dite (+0,5%), tirée avant tout par les 'produits informatiques, électroniques et optiques' (+8,8%), ainsi que dans l'électricité et le gaz (+3,3%).

Par ailleurs, le déficit commercial britannique s'est creusé de 0,2 milliard de livres sterling d'un mois sur l'autre pour s'établir à 20,4 milliards en juin, en raison d'une baisse des exportations (-6,3%) plus forte que celle des importations (-3,4%).

