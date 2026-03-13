 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Royaume-Uni : production industrielle quasi stable en janvier
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 08:10

Après une progression de 1,3% en novembre et une baisse de 0,9% en décembre 2025, la production industrielle britannique s'est tassée de 0,1% au mois de janvier en rythme séquentiel, selon l'office national de statistiques (ONS).

Ce léger repli était dû à des faiblesses dans l'"exploitation minière et carrière" (-3,2%), et dans "l'électricité et le gaz" (-0,3%), modérément compensées par "l'approvisionnement en eau et assainissement" ( 1,9%) et la "fabrication" ( 0,1%).

Toujours en janvier, le déficit commercial du Royaume-Uni s'est réduit de 2,3 MdsGBP par rapport à décembre 2025, pour s'établir à 17,8 MdsGBP, du fait d'un bond de 6,7% des exportations et d'un repli de 0,6% des importations.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des habitants rassemblés autour d'habitations endommagées après des bombardements, en périphérie de Kaboul, le 13 mars 2026 en Afghanistan ( AFP / Wakil Kohsar )
    Bombardements pakistanais en Afghanistan, quatre morts à Kaboul
    information fournie par AFP 13.03.2026 08:51 

    Le Pakistan a mené de nouveaux bombardements sur Kaboul et d'autres régions d'Afghanistan qui ont fait quatre morts dans la capitale afghane, ont annoncé les autorités talibanes vendredi, Islamabad confirmant des frappes nocturnes. "Le régime militaire pakistanais ... Lire la suite

  • Le siège d'Euronext, dans le quartier d'affaires et financier de La Défense, à Courbevoie, près de Paris
    L'Europe vue en baisse, le prix du pétrole reste élevé (actualisé)
    information fournie par Reuters 13.03.2026 08:45 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse vendredi à l'ouverture dans un contexte très volatile, le ‌conflit aux Moyen-Orient ne montrant guère de signes d'accalmie après bientôt deux semaines d'attaques qui maintiennent les ... Lire la suite

  • Des dégâts causés par une frappe israélienne sur le centre de Beyrouth
    Des dégâts causés par une frappe israélienne sur le centre de Beyrouth
    information fournie par AFP Video 13.03.2026 08:39 

    Des images montrent les dégâts causés par une frappe israélienne la veille sur le quartier de Bachoura, au centre de Beyrouth. Israël a repris ses frappes sur Beyrouth, menaçant de s'emparer de territoires au Liban si le Hezbollah ne cessait pas ses attaques. IMAGES ... Lire la suite

  • SOITEC : Risque de correction sous les résistances
    SOITEC : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 13.03.2026 08:33 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank