Royaume-Uni : production industrielle quasi stable en janvier
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 08:10
Ce léger repli était dû à des faiblesses dans l'"exploitation minière et carrière" (-3,2%), et dans "l'électricité et le gaz" (-0,3%), modérément compensées par "l'approvisionnement en eau et assainissement" ( 1,9%) et la "fabrication" ( 0,1%).
Toujours en janvier, le déficit commercial du Royaume-Uni s'est réduit de 2,3 MdsGBP par rapport à décembre 2025, pour s'établir à 17,8 MdsGBP, du fait d'un bond de 6,7% des exportations et d'un repli de 0,6% des importations.
A lire aussi
-
Le Pakistan a mené de nouveaux bombardements sur Kaboul et d'autres régions d'Afghanistan qui ont fait quatre morts dans la capitale afghane, ont annoncé les autorités talibanes vendredi, Islamabad confirmant des frappes nocturnes. "Le régime militaire pakistanais ... Lire la suite
-
par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse vendredi à l'ouverture dans un contexte très volatile, le conflit aux Moyen-Orient ne montrant guère de signes d'accalmie après bientôt deux semaines d'attaques qui maintiennent les ... Lire la suite
-
Des images montrent les dégâts causés par une frappe israélienne la veille sur le quartier de Bachoura, au centre de Beyrouth. Israël a repris ses frappes sur Beyrouth, menaçant de s'emparer de territoires au Liban si le Hezbollah ne cessait pas ses attaques. IMAGES ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer