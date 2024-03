Royaume-Uni: Metro Bank supprime 1.000 postes

( AFP / DANIEL LEAL )

La banque britannique Metro Bank a annoncé mercredi qu'elle supprimerait 1.000 postes d'ici avril, plus d'un cinquième de ses salariés et plus qu'attendu, dans le cadre d'un vaste plan d'économies et de restructuration pour améliorer sa rentabilité.

La banque est "en bonne voie pour générer 50 millions de livres (59 millions d'euros, ndlr) d'économies de coûts annualisées" au cours du premier trimestre, avec "environ 1.000 collaborateurs, soit 22% de l'effectif, qui quitteront (le groupe) avant la mi-avril", selon un communiqué.

Le groupe prévoit de réaliser des économies supplémentaires de 30 millions de livres par an d'ici la fin de 2024.

L'entreprise a aussi annoncé mercredi avoir renoué avec les bénéfices annuels l'an dernier, pour la première fois depuis 2018, avec un résultat positif net de presque 30 millions de livres (35 millions d'euros) contre une perte de près de 73 millions de livres en 2022.

Metro Bank, qui avait vu son titre plonger à la Bourse de Londres début octobre après avoir signalé sa recherche de financements pour renforcer ses fonds propres, avait bouclé quelques jours plus tard un plan de financement de 925 millions de livres (plus d'un milliard d'euros).

L'entreprise avait rendu public quelques semaines plus tard son intention de supprimer environ 850 postes mais a finalement porté mercredi ce chiffre à 1.000.

La banque avait dit vouloir "passer à un modèle commercial plus rentable", en investissant notamment dans l'automatisation et dans ses canaux numériques, tout en revoyant sa politique d'ouverture sept jours sur sept et d'horaires étendus pour lesquels elle est connue.

Metro Bank, lancée par un homme d'affaires américain en 2010, était à l'époque la première banque de détail ouverte depuis un siècle au Royaume-Uni. Déjà en 2019, des turbulences avaient conduit la banque à lever 375 millions de livres.

Le titre de Metro Bank à la Bourse de Londres était en baisse de 1,16% à 34 pence vers 11h15 GMT.