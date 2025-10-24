Royaume-Uni : les ventes au détail meilleures qu'attendu en septembre

(AOF) - En rythme mensuel, les ventes au détail au Royaume-Uni ont progressé de 0,5% en septembre alors qu'elles avaient augmenté de 0,6% le mois précédent. Les économistes attendaient une baisse de 0,2%. Sur un an, elles ont progressé de 1,5% contre un consensus de +0,6%.
A lire aussi
-
Le géant italien des hydrocarbures ENI a vu son bénéfice net progresser de 54% au troisième trimestre, à 803 millions d'euros, "les effets positifs de la croissance de la production (...) ayant compensé la baisse des prix du brut et les fluctuations des taux de ... Lire la suite
-
L'action Mersen dévisse vendredi matin à la Bourse de Paris, où le spécialiste des composants électriques et des matériaux avancés accuse la deuxième plus forte baisse de l'indice CAC Mid & Small au lendemain d'un avertissement sur ses résultats annuels. Vers
-
La championne de biathlon Julia Simon est arrivée vendredi matin au tribunal correctionnel d'Albertville (Savoie) où elle doit répondre de soupçons de fraude à la carte bancaire aux dépens de deux personnes. A un peu plus de trois mois des Jeux olympiques d'hiver ... Lire la suite
-
(AOF) - A l'occasion de la publication de son point d'activité pour troisième trimestre, Wendel a annoncé être entrée en négociations exclusives en vue d'acquérir une participation majoritaire dans Committed Advisors, une société de gestion globale spécialisée ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer