Royaume-Uni: le secteur manufacturier se contracte encore information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 10:59









(CercleFinance.com) - L'industrie manufacturière britannique est restée en territoire de contraction pour le quatrième mois consécutif en janvier sous l'effet de la faiblesse de la demande, d'une confiance en berne et d'une augmentation des coûts de production.



A en croire les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de S&P Global, publiés ce lundi, l'indice PMI manufacturier est ressorti à 48,3 au Royaume-Uni le mois dernier, contre 47 en décembre, un chiffre qui constituait un plus bas de 11 mois.



Rob Dobson, directeur chez S&P Global Market Intelligence, évoque une 'détérioration des perspectives' des entreprises, tout particulièrement chez sociétés les plus petites alors que les grands groupes s'en sortent mieux.



L'économiste, qui dit ne pas envisager de redressement dans l'immédiat, estime que la stagnation de l'économie associée à la hausse des coûts placent la Banque d'Angleterre (BoE) face à un dilemme, coincée entre la nécessité de stimuler l'activité et l'emploi via des baisses de taux et le besoin de maîtriser les tensions inflationnistes via une politique restrictive.





