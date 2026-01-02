Royaume-Uni : le redressement du secteur manufacturier s'est confirmé en décembre
information fournie par Zonebourse 02/01/2026 à 10:54
L'indice PMI dans l'industrie manufacturière est ressorti à 50,6 en version finale le mois dernier, soit un nouveau pic de 15 mois, après 50,2 en novembre et une première estimation "flash" qui l'avait donné à 51,2.
Il demeure ainsi au-dessus du seuil des 50 points séparant croissance et contraction de l'activité.
Dans un communiqué, Rob Dobson, économiste chez S&P Global Market Intelligence, se félicite de ces nouveaux signes de croissance, tout en se gardant de dresser un tableau trop optimiste de l'activité.
"La production s'est inscrit en hausse pour un troisième mois consécutif, et les nouvelles commandes ont légèrement progressé pour la première fois depuis septembre 2024", souligne l'analyste.
Il note que c'est le marché domestique qui reste le principal moteur de la croissance, mais aussi que les exportations tendent à se stabiliser après quasiment quatre ans de contraction, citant des vents contraires moins importants en fin d'année, avec l'atténuation de l'incertitude liée au budget d'automne, de l'impact des tarifs douaniers et de la cyberattaque qui avait visé Jaguar Land Rover.
"Le début de 2026 montrera si cette croissance peut se maintenir une fois ces effets temporaires passés", prévient-il.
"Pour que l'expansion soit durable, elle doit reposer davantage sur une demande réelle plutôt que sur la constitution de stocks ou la liquidation des commandes en retard", explique Rob Dodson, ajoutant que la baisse des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre en décembre pourrait inciter à la fois les usines et à leurs clients à augmenter leurs dépenses et leurs investissements.
A lire aussi
-
L'enquête et l'identification des victimes se poursuivent vendredi après un incendie dans un bar de la station de ski suisse de Crans-Montana pendant la nuit de nouvel an, qui a fait une quarantaine de morts et une centaine de blessés, selon la police locale. Dans ... Lire la suite
-
Des affrontements localisés entre manifestants et forces de l'ordre ont fait six morts jeudi dans l'ouest de l'Iran, selon une agence de presse et un gouverneur, les premiers depuis le début il y a cinq jours d'une mobilisation contre la vie chère. Parmi les personnes ... Lire la suite
-
La Norvège a frôlé son objectif de ne vendre que des voitures zéro émission en 2025, le tout-électrique ayant représenté 95,9% des nouvelles immatriculations l'an dernier. La Norvège qui est, paradoxalement, le plus gros exportateur d'hydrocarbures d'Europe de ... Lire la suite
-
Les athlètes russes ne pourront pas représenter leur pays aux Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina, le mois prochain, même si un accord de paix est conclu avec l'Ukraine, a déclaré la présidente du Comité international olympique (CIO). Un hypothétique accord ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer