Royaume-Uni : le PMI manufacturier au plus haut depuis quatre ans en mai

L'expansion du secteur manufacturier britannique a accéléré en mai, au vu de l'indice PMI de S&P Global, qui est passé de 53,7 en avril à 53,9 le mois dernier, soit son plus haut niveau depuis quatre ans.

Le taux d'expansion des volumes de production a atteint son plus haut niveau en trois mois, et pour la première fois depuis mai 2022, toutes les composantes de l'indice global se sont établies à des niveaux habituellement conformes à une amélioration des conditions opérationnelles.

Toutefois, S&P Global précise que les entreprises manufacturières du Royaume-Uni ont continué à faire face à d'importants défis, notamment liés aux perturbations des chaînes d'approvisionnement, aux pénuries de matières premières et à la hausse des coûts d'achat.