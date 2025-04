Royaume-Uni: le PMI manufacturier à un plus bas de 17 mois information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 10:48









(CercleFinance.com) - Le secteur manufacturier britannique a enregistré en mars sa contraction la plus marquée en 17 mois, à en croire l'enquête S&P Global publiée ce mardi.



L'indice PMI des directeurs d'achat du secteur tertiaire est ressorti à 44,9 le mois dernier, contre 46,9 en février et au-dessus de son estimation 'flash' qui s'était établie à 44,6.



Il s'agit d'un plus bas depuis octobre 2023.



Pour Rob Dobson, économiste chez S&P Global Market Intelligence, l'industrie manufacturière britannique a connu un mois 'difficile' en mars.



'La production a diminué au rythme le plus rapide depuis octobre 2023, et les nouvelles commandes ont chuté au rythme le plus prononcé depuis un an et demi, soit l'une des baisses les plus importantes depuis le confinement de la pandémie en 2020', fait-il valoir.



'Les entreprises sont confrontées à plusieurs problèmes', poursuit l'économiste.



'Beaucoup signalent que les conditions du marché domestique se détériorent, que les coûts augmentent en raison de l'évolution du salaire minimum et des cotisations, que les tensions géopolitiques s'intensifient et que le commerce mondial pourrait être perturbé par les tarifs', conclut-il.





