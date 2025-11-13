 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 312,59
+0,87%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Royaume-Uni: Le PIB ralentit plus que prévu au T3, la cyberattaque chez JLR pèse
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 08:36

Vue sur la Banque d'Angleterre et le quartier financier, à Londres

Vue sur la Banque d'Angleterre et le quartier financier, à Londres

La croissance de l'économie britannique a ralenti plus que prévu au troisième trimestre par rapport au précédent, freinée par la cyberattaque de septembre contre Jaguar Land Rover, selon les chiffres préliminaires publiés jeudi par l'Office national de la statistique (ONS).

Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 0,1% sur la période juillet-septembre 2025, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une croissance de 0,2%.

Le PIB était ressorti en hausse de 0,3% au deuxième trimestre.

Sur un an, le PIB a augmenté de 1,3 au troisième trimestre.

L'ONS a également fait état d'une baisse de 28,6% de la production automobile en septembre, la plus forte baisse depuis avril 2020, au début de la pandémie de COVID-19. Il cite notamment un rapport de l'association automobile SMMT décrivant comment "un cyberincident avait interrompu la production d'un grand constructeur". JLR, propriété de l'indien Tata Motors, possède trois usines en Grande-Bretagne, qui produisent ensemble environ 1.000 voitures par jour.

Pour le seul mois de septembre, l'économie s'est contractée de 0,1%, alors que le sondage Reuters tablait sur une stabilité.

La livre sterling perd 0,16% face au dollar après la publication des donnés.

La devise britannique avait déjà reculé plut tôt cette semaine alors que les données ont montré que le marché du travail s'est nettement refroidi au troisième trimestre et que la presse britannique a rapporté que le Premier ministre Keir Starmer était la cible d'une tentative de déstabilisation visant à le destituer.

La ministre des Finances Rachel Reeves doit présenter le 26 novembre un budget dans lequel elle a promis les choix "nécessaires" pour réduire la dette et stimuler la croissance économique.

(Andy Bruce et Suban Abdulla, version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Devises
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank