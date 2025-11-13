Royaume-Uni: Le PIB ralentit plus que prévu au T3, la cyberattaque chez JLR pèse

Vue sur la Banque d'Angleterre et le quartier financier, à Londres

La croissance de l'économie britannique a ralenti plus que prévu au troisième trimestre par rapport au précédent, freinée par la cyberattaque de septembre contre Jaguar Land Rover, selon les chiffres préliminaires publiés jeudi par l'Office national de la statistique (ONS).

Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 0,1% sur la période juillet-septembre 2025, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une croissance de 0,2%.

Le PIB était ressorti en hausse de 0,3% au deuxième trimestre.

Sur un an, le PIB a augmenté de 1,3 au troisième trimestre.

L'ONS a également fait état d'une baisse de 28,6% de la production automobile en septembre, la plus forte baisse depuis avril 2020, au début de la pandémie de COVID-19. Il cite notamment un rapport de l'association automobile SMMT décrivant comment "un cyberincident avait interrompu la production d'un grand constructeur". JLR, propriété de l'indien Tata Motors, possède trois usines en Grande-Bretagne, qui produisent ensemble environ 1.000 voitures par jour.

Pour le seul mois de septembre, l'économie s'est contractée de 0,1%, alors que le sondage Reuters tablait sur une stabilité.

La livre sterling perd 0,16% face au dollar après la publication des donnés.

La devise britannique avait déjà reculé plut tôt cette semaine alors que les données ont montré que le marché du travail s'est nettement refroidi au troisième trimestre et que la presse britannique a rapporté que le Premier ministre Keir Starmer était la cible d'une tentative de déstabilisation visant à le destituer.

La ministre des Finances Rachel Reeves doit présenter le 26 novembre un budget dans lequel elle a promis les choix "nécessaires" pour réduire la dette et stimuler la croissance économique.

(Andy Bruce et Suban Abdulla, version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)