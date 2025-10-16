Royaume-Uni : le PIB en ligne avec les attentes en août

(AOF) - Le produit intérieur brut du Royaume-Uni a progressé de 1,3% en août, en rythme annuel. Il est en ligne avec les attentes après une hausse de 1,5% en juillet. En rythme mensuel, le PIB est en hausse de 0,1%, conforme au consensus.
A lire aussi
-
(Actualisé avec AXA) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris ... Lire la suite
-
Porsche: Le conseil de surveillance s’accorde sur le successeur du président du directoire, selon Bild
Le conseil de surveillance de Porsche s'est mis d'accord sur un successeur au président du directoire, Oliver Blume, a rapporté le quotidien Bild vendredi, citant six sources anonymes. Oliver Blume dirige le constructeur de voitures de sport basé à Stuttgart depuis ... Lire la suite
-
Volvo a fait état vendredi d'un bénéfice d'exploitation conforme aux attentes au troisième trimestre et a revu à la baisse ses perspectives pour le marché nord-américain des camions. Le bénéfice d'exploitation ajusté de Volvo est tombé à 11,7 milliards de couronnes ... Lire la suite
-
Lancé depuis plus d'un mois dans une pré-campagne pour la dissolution, le Rassemblement national a subi un coup d'arrêt avec l'échec des premières motions de censure. En attendant la prochaine occasion, Marine Le Pen et ses troupes entendent "se battre pied à pied" ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer