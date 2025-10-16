 Aller au contenu principal
Royaume-Uni : le PIB en ligne avec les attentes en août
information fournie par AOF 16/10/2025 à 08:19

(AOF) - Le produit intérieur brut du Royaume-Uni a progressé de 1,3% en août, en rythme annuel. Il est en ligne avec les attentes après une hausse de 1,5% en juillet. En rythme mensuel, le PIB est en hausse de 0,1%, conforme au consensus.

