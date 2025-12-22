Royaume-Uni : le PIB conforme aux prévisions

(AOF) - Au troisième trimestre, le PIB britannique a progressé de 0,1%, comme prévu. En rythme annuel, sa croissance s’est élevée à 1,3%, là aussi conformément aux prévisions des analystes.
