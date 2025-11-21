Royaume-Uni: la croissance du secteur privé s'essouffle nettement en novembre (PMI)
L'indice PMI préliminaire S&P Global 'composite' est ressorti à 50,5 ce mois-ci contre 52,2 en octobre, à peine au-dessus du seuil des 50 points témoignant d'une expansion de l'activité.
Dans son communiqué, le cabinet de recherche met comme souvent en avant l'incertitude liée au budget d'automne du gouvernement travailliste, mais s'inquiète aussi d'autres facteurs susceptibles de saper la confiance des entreprises.
'Une partie non négligeable du malaise actuel peut être mis sur le compte d'une pause dans les décisions d'investissement due à la perspective du vote du budget d'automne, mais il existe de bonnes chances pour que cette pause se transforme en véritable retournement à la baisse', s'inquiète Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global Market Intelligence.
'La chute de confiance pour l'année à venir reflète les craintes grandissantes d'une persistance de conditions d'activité difficiles au cours des prochains mois, largement dues à l'anticipation de la mise en oeuvre de mesures susceptibles de pénaliser la demande dans l'orientation budgétaire', ajoute-t-il.
Dans le détail, l'indice PMI pour le seul secteur des services est retombé de 52,3 en octobre à 50,5 en novembre, soit un plus bas de sept mois, tandis que celui du secteur manufacturier est remonté à 50,2 contre 49,7 le mois précédent, un plus haut de 14 mois.
D'après S&P Global, ces données laissent entrevoir une croissance 'maigrichonne' d'à peine 0,1% du PIB du pays au 4ème trimestre.
