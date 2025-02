Royaume-Uni: la croissance des services ralentit en janvier information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 11:08









(CercleFinance.com) - La croissance dans le secteur britannique des services a subi en janvier son ralentissement le plus marqué en plus d'un an, alimentant un peu plus les soucis au sujet de la santé de l'économie au Royaume-Uni.



L'indice des directeurs d'achats (PMI) de S&P Global est ressorti à 50,8 en version finale le mois dernier, à comparer avec 51,1 en décembre, soit son plus bas niveau en 15 mois, à égalité avec novembre 2024.



Ce chiffre se révèle par ailleurs inférieur à celui qui prévalait avant l'épidémie de Covid, fait valoir le cabinet de recherche économique.



Si l'indicateur demeure en territoire d'expansion, il ne signale qu'une croissance 'marginale' de l'activité, s'inquiète S&P Global, qui met en évidence le ralentissement des nouvelles affaires et une accélération des licenciements, ces derniers atteignant leur plus haut niveau en quatre ans.



Parallèlement, la montée des couts de l'emploi a continué de mettre sous pressions les dépenses des entreprises, poursuit S&P Global, qui évoque un rythme d'inflation revenu à un plus haut de neuf mois au sein du secteur.





