Royaume-Uni: la croissance cale, à en croire les PMI information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 10:50









(CercleFinance.com) - L'activité économique dans le secteur privé est restée peu changée au Royaume-Uni en février, confirmant les craintes de plus en plus prononcées d'une 'stagflation' dans le pays, selon les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de S&P Global réalisée auprès des directeurs d'achats.



L'indice PMI composite, qui regroupe le secteur des services et celui de l'industrie manufacturière, a reculé à 50,5 ce mois-ci, contre 50,6 en janvier, montrant que la croissance est en train de caler.



Si le PMI 'flash' du secteur des services s'est légèrement amélioré, passant à 51,1 après 50,8 le mois dernier, celui mesurant l'industrie manufacturière a baissé à 46,4, contre 48,3 en janvier, pour revenir à un plus bas de 14 mois.



Dans un communiqué, Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market Intelligence, évoque une économie britannique en panne depuis maintenant quatre mois, caractérisée par des destructions d'emplois sur fond de baisse des ventes et de remontée des coûts.



Ces données laissent craindre une situation de 'stagflation' marquée par une croissance nulle accompagnée de tensions inflationnistes, ce qui serait inédit depuis les années 1970 et le début des années 1980.



Sur une note plus positive, les ventes au détail au Royaume-Uni ont rebondi d'un mois sur l'autre en janvier sous l'effet d'un redressement de l'alimentaire, montrent des données officielles publiées vendredi.



Ces ventes ont augmenté de 1,7% le mois dernier après avoir chuté de 0,6% (contre une estimation initiale d'un repli de 0,3%), a annoncé l'Office national des statistiques (ONS), grâce à un bond de 5,6% de l'alimentation.





