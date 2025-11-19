Royaume-Uni : l'inflation légèrement supérieure aux attentes en octobre en rythme annuel

(AOF) - En rythme annuel, l'inflation au Royaume-Uni s'élève en octobre à 3,6% contre 3,5% attendu après 3,8% en septembre. En rythme mensuel, l'inflation ressort à 0,4% comme annoncé après 0% le mois précédent. L'IPC core s'élève à 3,4% en août en rythme annuel, comme attendu, après 3,5% en octobre.
