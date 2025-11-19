 Aller au contenu principal
Royaume-Uni : l'inflation légèrement supérieure aux attentes en octobre en rythme annuel
information fournie par AOF 19/11/2025 à 08:22

(AOF) - En rythme annuel, l'inflation au Royaume-Uni s'élève en octobre à 3,6% contre 3,5% attendu après 3,8% en septembre. En rythme mensuel, l'inflation ressort à 0,4% comme annoncé après 0% le mois précédent. L'IPC core s'élève à 3,4% en août en rythme annuel, comme attendu, après 3,5% en octobre.

Inflation
  • Une étagère réfrigérée dans un supermarché de Septèmes-les-Vallons, dans les Bouches-du-Rhône, le 3 novembre 2022 ( AFP / Christophe SIMON )
    Santé: un vaste appel à accélérer la lutte contre les aliments ultra-transformés
    information fournie par AFP 19.11.2025 08:52 

    Les aliments ultra-transformés constituent une réelle menace pour la santé, selon un vaste collectif de chercheurs qui publient ce mercredi une série d'études dans le Lancet, accusant en outre l'industrie agrolimentaire de semer le doute sur le sujet. Les industriels ... Lire la suite

  • Ancien bâtiment de la Bourse de Paris
    Stabilité en vue en Europe avant la Fed, Nvidia et les indicateurs
    information fournie par Reuters 19.11.2025 08:50 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note stable mercredi dans une séance qui sera marquée en matinée par des indicateurs d'inflation en Europe avant le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 19.11.2025 08:49 

    (Actualisé avec Sage, Smiths Group, WH Smith, Jet2) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre ... Lire la suite

  • CGG (Crédit: / CGG)
    Viridien instaure une gouvernance dissociée
    information fournie par AOF 19.11.2025 08:46 

    (AOF) - Le conseil d’administration de Viridien dissocie les fonctions de président et de directeur général. Sophie Zurquiyah continuera d’exercer la présidence du conseil tout en quittant ses fonctions de direction à l’issue de son mandat d’administrateur, soit ... Lire la suite

