Royaume-Uni : l'inflation en ligne avec les attentes en août en rythme annuel

(AOF) - En rythme annuel, l'inflation au Royaume-Uni s'élève en août à 3,8% en ligne avec les attentes après 3,8% en juillet. En rythme mensuel, l'inflation ressort à 0,3% comme annoncé après une hausse de 0,1% le mois précédent. L'IPC core s'élève à 3,6% en août, en rythme annuel contre un consensus de 3,7% après 3,8% en juillet.
