Royaume-Uni : l'inflation dépasse les attentes en juillet

(AOF) - En rythme annuel, l'inflation au Royaume-Uni s'élève en juillet à 3,8% contre 3,7% attendu et après 3,6% en juin. En rythme mensuel, l'inflation ressort à 0,1% contre une baisse anticipée de 0,1%. Elle est ressortie à 0,3% en juin. L'IPC core s'élève à 0,2% en juillet, en rythme mensuel contre un consensus de 0,1% et après 0,4% en juin.
