"Parlez" du harcèlement: foule à la marche pour Camélia qui s'est suicidée à 17 ans

La mère de Camélia, une lycéenne qui s'est suicidée le 13 janvier, brandit le portrait de sa fille lors d'une marche en sa mémoire, le 25 janvier 2026 à Mitry-Mory, en région parisienne ( AFP / Thomas SAMSON )

"Parlez" du harcèlement scolaire, "les mots des enfants étouffés par le silence des adultes finissent par tuer", a imploré dimanche à Mitry-Mory (Seine-et-Marne) l'oncle de Camélia, qui s'est suicidée le 13 janvier à 17 ans, à l'issue d'une marche en sa mémoire réunissant plus de 2.000 personnes.

Salim Ayachi s'exprimait devant le lycée Honoré-de-Balzac de Mitry-Mory où était scolarisée sa nièce, devant une foule compacte - 2.200 personnes de source policière - formée de familles et de nombreux élèves de cet établissement et d'autres de la région.

Il a ensuite pris dans ses bras la mère de Camélia, qui tenait un portrait de sa fille unique et a seulement prononcé quelques remerciements, avant que des ballons blancs soient lancés vers le ciel.

Sur la banderole de tête de la marche blanche partie de la gare de Mitry-Claye, on lisait "Ensemble contre le harcèlement scolaire", et sur une autre banderole de la FCPE 77 "Un mot peut blesser, un mot peut sauver".

L'élève de terminale, qui devait fêter ses 18 ans vendredi, s'est tuée le 13 janvier dans une gare de la ville, en se couchant sur des rails de RER B, où elle a été percutée par un train.

Le lendemain, deux enquêtes judiciaires ont été ouvertes, dont l'une pour "harcèlement scolaire ayant conduit la victime à se suicider", et une enquête administrative ordonnée.

"Je lance un appel au calme mais certainement pas un appel au silence, car face au harcèlement, se taire, c'est laisser mourir", a dit à la foule M. Ayachi, rapportant que Camélia avait subi quotidiennement insultes, brimades, humiliations, dans sa classe et en dehors.

Il a assuré que la maman de Camélia avait "appelé à l'aide" et "reçu en retour le silence", en insistant: "Minimiser" le harcèlement, "ou ajouter un +mais+, c'est déjà y participer".

"Ce week-end Camélia aurait eu 18 ans, elle avait préparé sa fête, la liste des invités, des cadeaux (...) C'est elle qui nous offre un cadeau, un cadeau à toutes les victimes de harcèlement scolaire, c'est un espace d'écoute", a-t-il encore déclaré.

"Lycéens, vous nous avez dit que vous vouliez être entendus. C'est le moment. Parlez, racontez, dénoncez (...) Parents, parlez à vos enfants (...) Etablissements scolaires, soyez transparents. Quand des faits sont signalés, prenez vos responsabilités", a-t-il encore dit.

Dans un communiqué publié mardi, le procureur de Meaux Jean-Baptiste Bladier avait appelé "solennellement à la plus grande prudence dans l'expression publique et la mise en cause médiatique de personnes, notamment le proviseur" du lycée, actuellement en retrait de l'établissement.