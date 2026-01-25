Trois départements bretons maintenus en vigilance orange crues jusqu'à lundi

A Quimperlé, dans le Finistère, le 22 janvier 2026 ( AFP / Fred TANNEAU )

Trois départements bretons, le Finistère, le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine, restent placés en vigilance orange crues jusqu'à lundi, malgré une accalmie dimanche, a indiqué dimanche Météo-France.

Une succession de perturbations "a concerné la Bretagne cette semaine, occasionnant des crues sur la majorité des cours d'eau. Des débordements sont en cours sur de nombreux cours d'eau bretons", selon le point de Vigicrues publié à 10H00.

Toutefois, les précipitations ont "perdu en intensité et une accalmie relative s’amorce pour la journée de dimanche", indique Vigicrues.

Ainsi, en Bretagne, "les averses attendues ne seront pas de nature à relancer significativement les crues. Les décrues et la propagation s’amorcent ou se poursuivent sur de nombreux secteurs", d'après la même source.

Interrogé par l'AFP, Michaël Quernez, maire de Quimperlé, ville du Finistère de 12.000 habitants où la Laïta est sortie cette semaine de son lit, pointait dimanche une amélioration de la situation dans sa commune.

"On a une décrue qui nous permet de prendre des décisions qui vont faciliter la vie des gens", a-t-il dit, citant la réouverture de certaines voies.

Toutefois, malgré cette accalmie, "on reste extrêmement vigilant et extrêmement prudent, puisque nous savons que la pluviométrie nous est défavorable, malgré des coefficients de marée qui eux sont favorables. On a une pluviométrie qui va être très importante, à la fois sur le bassin versant et sur Quimperlé", prévient le maire.

Ainsi, il n'est pas impossible que mardi ou mercredi "la Laïta passe par-dessus des barrières anti-inondations à nouveau".

En Ille-et-Vilaine, à Redon, ville qui avait été touchée par des inondations à la même période l'an passé, "il y a déjà quelques voies qui ont été fermées à la circulation. Mais on n'est pas encore au niveau de janvier 2025", a expliqué à l'AFP le maire Pascal Duchêne.

Mais, "la situation devrait se détériorer en milieu/fin de semaine prochaine".

Aussi, le Plan communal de sauvegarde (PCS) a été déclenché et la sécurité civile était présente à Redon dimanche "en reconnaissance technique du terrain, dans le cas où les dispositifs anti-inondation devraient être installés".