Royaume-Uni : l'inflation annuelle toujours stable en septembre
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 09:12
Ce dernier précise que si les transports ont poussé à la hausse la variation mensuelle du taux d'inflation annuel, les activités récréatives et culturelles, ainsi que les aliments et les boissons non alcoolisées ont agi en sens inverse.
Hors énergie, alimentation, alcool et tabac, l'IPC sous-jacent n'a augmenté que de 3,5% sur un an le mois dernier, après 3,6% en août. Le taux annuel de l'IPC des biens est passé de 2,8 à 2,9%, mais celui des services s'est maintenu à 4,7%.
