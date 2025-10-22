 Aller au contenu principal
Royaume-Uni : l'inflation annuelle toujours stable en septembre
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 09:12

L'indice des prix à la consommation (IPC) du Royaume-Uni est ressorti en augmentation de 3,8% sur un an en septembre 2025, soit le même taux annuel que ceux observés en août et en juillet, selon l'office national de statistiques (ONS).

Ce dernier précise que si les transports ont poussé à la hausse la variation mensuelle du taux d'inflation annuel, les activités récréatives et culturelles, ainsi que les aliments et les boissons non alcoolisées ont agi en sens inverse.

Hors énergie, alimentation, alcool et tabac, l'IPC sous-jacent n'a augmenté que de 3,5% sur un an le mois dernier, après 3,6% en août. Le taux annuel de l'IPC des biens est passé de 2,8 à 2,9%, mais celui des services s'est maintenu à 4,7%.

Inflation
