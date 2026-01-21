Royaume-Uni : l'inflation accélère en décembre
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 08:17
"L'alcool, le tabac et les transports ont apporté les plus grandes contributions à l'augmentation d'un mois sur l'autre du taux annuel d'inflation", explique l'office national de statistiques (ONS) qui publie ces chiffres.
Hors énergie, alimentation, alcool et tabac, l'IPC sous-jacent a augmenté de 3,2% sur un an le mois dernier, comme en novembre. Le taux annuel pour l'IPC des biens est passé de 2,1 à 2,2%, et pour celui des services, de 4,4% à 4,5%.
A lire aussi
-
Tetsuya Yamagami, l'homme jugé pour avoir tué par balle l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, a été reconnu coupable mercredi et condamné à la prison à vie, plus de trois ans après cet assassinat en plein jour qui avait provoqué une onde de choc mondiale. ... Lire la suite
-
* ENGIE ENGIE.PA - Berenberg abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et relève son objectif de cours à 24,5 euros contre 17,5 euros. * SCOR SCOR.PA - Goldman Sachs abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter" et son objectif de cours à ... Lire la suite
-
Le président américain Donald Trump est attendu à Davos mercredi pour un face-à-face électrique avec les dirigeants européens, alors que sa volonté d'annexer le Groenland menace de faire éclater l'alliance transatlantique. M. Trump devrait rejoindre la très chic ... Lire la suite
-
Europol a annoncé mercredi le démantèlement d'un important réseau de production et de distribution de drogues de synthèse opérant dans plusieurs pays européens, lors de la "plus vaste opération jamais menée" de ce type. Les autorités des pays concernés ont démantelé ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer