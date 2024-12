Royaume-Uni: l'inflation à un plus haut de huit mois information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 09:32









(CercleFinance.com) - L'inflation britannique a accéléré en novembre pour atteindre son niveau le plus élevé en huit mois du fait notamment de la flambée des coûts du logement, montrent des statistiques officielles publiées mercredi.



Selon l'ONS, l'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 3,5% sur un an le mois dernier, après 3,2% en octobre.



Il s'agit de son niveau le plus important depuis mars dernier.



L'inflation de base, qui exclut les prix de l'énergie, des produits alimentaires, de l'alcool et du tabac, a atteint 4,4% sur un an le mois dernier, contre 4,1% le mois dernier.



La croissance des prix dans le logement a atteint 5,8%, tandis que celle des prix de de l'alcool et du tabac est ressortie à 6,8%.



La parution de ces chiffres intervient alors que la Banque d'Angleterre (BoE) réunit son comité de politique monétaire demain, un rendez-vous qui devrait aboutir à un maintien des taux à leurs niveaux actuels.



'Le point de vue du marché est que l'inflation britannique risque de s'avérer plus tenace qu'aux Etats-Unis et que dans la zone euro, de sorte que la BoE ne sera probablement pas en mesure de procéder à des réductions de taux aussi agressives que la Fed ou la BCE, les investisseurs ne s'attendant plus qu'à des baisses de 53 points de base d'ici à la réunion de novembre 2025', rappelaient ce matin les équipes de Deutsche Bank.





