Royaume-Uni: l'activité se contracte dans le secteur privé information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 10:48









(CercleFinance.com) - L'activité dans le secteur privé britannique est retombée en zone de contraction au mois d'avril, selon les résultats préliminaires de l'enquête de S&P Global réalisée auprès des directeurs d'achat.



L'indice PMI 'flash' composite a atteint 48,2 ce mois-ci, contre 51,5 en mars, ce qui représente un plus bas de quasiment deux ans et demi.



S&P Global explique que l'économie britannique a pâti de la chute des nouvelles commandes en provenance de l'étranger, dont la baisse n'avait plus été aussi brutale depuis mai 2020, c'est-à-dire au moment de la crise du Covid.



L'indicateur PMI des services est tombé à 48,9, contre 52,5 en mars, un creux de plus de deux ans, tandis que celui de l'industrie manufacturière a touché un point bas de 20 mois, à 44 après 45,3 le mois précédent.



S&P Global explique que ses indicateurs laissent entrevoir une contraction de 0,3% du PIB du Royaume-Uni au deuxième trimestre.





