Royaume-Uni: l'activité redémarre dans les services en octobre
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 11:10

L'activité dans les services britanniques est repartie à la hausse au mois d'octobre, grâce à des premiers signes de stabilisation du côté du marché du travail, montrent mercredi les résultats définitifs de l'enquête PMI réalisée par S&P Global auprès des directeurs d'achat.

L'indice mesurant l'activité dans le secteur tertiaire a progressé à 52,3 le mois dernier, contre 51,1 en première estimation, après avoir atteint en septembre un plus bas de cinq mois à 50,8.

Dans son communiqué, S&P Global attribue cette amélioration au net ralentissement du rythme des destructions d'emplois dans les services depuis le mois de septembre, mais aussi à un raffermissement des carnets de commandes témoignant d'une amélioration de la demande intérieure.

