Royaume-Uni: l'activité redémarre dans les services en octobre
L'indice mesurant l'activité dans le secteur tertiaire a progressé à 52,3 le mois dernier, contre 51,1 en première estimation, après avoir atteint en septembre un plus bas de cinq mois à 50,8.
Dans son communiqué, S&P Global attribue cette amélioration au net ralentissement du rythme des destructions d'emplois dans les services depuis le mois de septembre, mais aussi à un raffermissement des carnets de commandes témoignant d'une amélioration de la demande intérieure.
