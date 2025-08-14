Royaume-Uni : hausse plus importante que prévu du PIB

(AOF) - Selon des données préliminaires, le Produit intérieur brut du Royaume-Uni a progressé de 0,3 % au deuxième trimestre, loin de la hausse de seulement 0,1 % qui était attendue par les analystes. En rythme annuel, la progression s’élève à 1,2 %, contre une prévision à +1 %.
A lire aussi
-
Une semaine après son entrée en vigueur, l'accord migratoire franco-britannique tourmente les candidats à l'exil amassés sur les côtes du nord de la France, mais sans enrayer pour l'heure les traversées clandestines de la Manche. Trentenaire égyptien arrivé à Calais ... Lire la suite
-
Le fabricant français de coeurs artificiels Carmat , en redressement judiciaire, a annoncé mercredi la suspension de son cours de bourse à partir du 14 août, en vue de l'examen d'une offre de reprise de la société prévu le 19 août. Carmat, qui a ouvert une procédure ... Lire la suite
-
Le réassureur Swiss Re voit son bénéfice net grimper de 24% au 1er semestre malgré les incendies de Los Angeles
Le géant suisse de la réassurance Swiss Re a publié jeudi un bénéfice net en hausse de 24% pour le premier semestre, à 2,6 milliards de dollars (2,2 milliards d'euros) en dépit des coûteux incendies de Los Angeles. Sa division de réassurance dommages a vu son bénéfice ... Lire la suite
-
(Actualisé avec Douglas, Sanofi Thyssenkrupp RWE LANXESS Swiss Re Embracer Adyen) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer