Royaume-Uni : hausse plus importante que prévu du PIB
information fournie par AOF 14/08/2025 à 08:13

(AOF) - Selon des données préliminaires, le Produit intérieur brut du Royaume-Uni a progressé de 0,3 % au deuxième trimestre, loin de la hausse de seulement 0,1 % qui était attendue par les analystes. En rythme annuel, la progression s’élève à 1,2 %, contre une prévision à +1 %.

