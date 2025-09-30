 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 862,32
-0,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Royaume-Uni : croissance confirmée pour le 2e trimestre
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 10:25

Le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni a augmenté de 0,3% en rythme séquentiel au deuxième trimestre 2025, après une augmentation de 0,7% pour les trois premiers mois de l'année, selon l'office national de statistiques.

Ce dernier confirme ainsi en seconde lecture son estimation initiale de croissance pour le deuxième trimestre, dévoilée à la mi-août, avec cependant de légères révisions au niveau de la production des différents secteurs.

Selon les nouvelles estimation, la croissance en rythme séquentiel a été tirée par des augmentations de production de 0,4% dans les services et de 1% dans la construction, tandis que celle du secteur industriel a baissé de 0,8%.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une soignante dans une clinique de soins emeis. (Crédit: Alain Potignon / emeis)
    La valeur du jour à Paris Emeis réduit sa perte semestrielle
    information fournie par AOF 30.09.2025 11:12 

    (AOF) - Emeis (+ 1,07 %, à 14,15 euros) a fait preuve de volatilité à l’ouverture. En hausse de 5,71 % dans les premiers échanges, le titre a ensuite basculé dans le rouge jusqu’à perdre 3,21 % avant de se retrouver des couleurs. Le groupe spécialisé dans l’accompagnement ... Lire la suite

  • "Très bonne nouvelle": les habitants de Tel-Aviv face au plan de paix de Trump
    "Très bonne nouvelle": les habitants de Tel-Aviv face au plan de paix de Trump
    information fournie par AFP Video 30.09.2025 11:11 

    Les Israéliens ont accueilli avec espoir lundi le plan de paix pour Gaza présenté par le président américain Donald Trump et soutenu par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, lors d’un rassemblement devant l’ambassade des États-Unis à Tel-Aviv.

  • Un F-22 de l'USAF (Crédit: Mikaela Smith / US Air Force)
    Firefly Aerospace perd du terrain après l'échec d'un incident d'essai de fusée
    information fournie par Reuters 30.09.2025 11:04 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 30 septembre - ** Les actions du concepteur et fabricant de lanceurs spatiaux Firefly ... Lire la suite

  • Bombardement israélien sur la bande de Gaza, vu depuis Israël le 30 septembre 2025 ( AFP / Jack GUEZ )
    La réponse du Hamas attendue après l'annonce du plan Trump pour Gaza
    information fournie par AFP 30.09.2025 11:01 

    Le Hamas doit encore faire connaître sa réponse au plan de paix pour Gaza de Donald Trump, approuvé publiquement par le Premier ministre israélien qui a toutefois prévenu mardi que l'armée resterait "dans la majeure partie" du territoire palestinien. Après bientôt ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank