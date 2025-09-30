Royaume-Uni : croissance confirmée pour le 2e trimestre
30/09/2025
Ce dernier confirme ainsi en seconde lecture son estimation initiale de croissance pour le deuxième trimestre, dévoilée à la mi-août, avec cependant de légères révisions au niveau de la production des différents secteurs.
Selon les nouvelles estimation, la croissance en rythme séquentiel a été tirée par des augmentations de production de 0,4% dans les services et de 1% dans la construction, tandis que celle du secteur industriel a baissé de 0,8%.
