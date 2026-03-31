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Royaume-Uni : croissance confirmée à 0,1% au 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 08:20

Le produit intérieur brut (PIB) réel du Royaume-Uni a augmenté de 0,1% au 4e trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent, selon l'Office national de statistiques (ONS), qui confirme ainsi en 2e lecture sa 1ère estimation parue il y a plusieurs semaines.

En termes de production, cette croissance a été tirée par une augmentation de 1,2% du secteur industriel, tandis que celui de la construction a diminué de 2% et que le secteur des services n'a montré aucune croissance.

Sur l'ensemble de l'année écoulée, l'économie britannique devrait avoir augmenté de 1,4%, une croissance révisée à la hausse par rapport à 1,3% en estimation précédente, et après une croissance non révisée de 1,1% en 2024.

Le PIB réel par habitant est estimé avoir diminué de 0,1% au dernier trimestre 2025, mais il se serait accru de 0,6% par rapport au même trimestre de l'année précédente, et devrait avoir augmenté de 1,1% en 2025, après une stagnation en 2024.

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