Royaume-Uni: contraction de 0,1% du PIB en mai information fournie par Cercle Finance • 11/07/2025 à 10:02









(CercleFinance.com) - L'économie britannique s'est contractée de manière inattendue au mois de mai, selon une estimation rendue publique vendredi par l'Office national de la statistique (ONS).



Le Royaume-Uni a vu son produit intérieur brut (PIB) diminuer de 0,1% en mai après un repli de 0,3% en avril et une hausse de 0,4% en mars (contre +0,2% en précédente estimation).



A titre de comparaison, les économistes prévoyaient en moyenne une croissance de 0,1%.



L'ONS explique que l'activité a été plombée par le secteur de la production (-0,9%), dont le repli n'a pas pu être compensé par la progression de 0,1% enregistré dans le secteur des services.



L'institut précise que le PIB a progressé de 0,5% sur la période allant de mars à mai par rapport aux trois mois précédents.



Une série d'indicateurs récents a montré que le secteur tertiaire britannique profitait d'un ralentissement de l'inflation, mais que l'activité dans l'industrie manufacturière restait fragile.





