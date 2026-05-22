Royaume-Uni : chute de 1,3% des ventes de détail en avril

(Zonebourse.com) - Les volumes de vente au détail au Royaume-Uni ont chuté de 1,3% en avril 2026, après une hausse de 0,6% en mars (révisée après une hausse initialement annoncée de 0,7%) et une baisse de 0,8% en février (révisée après une baisse précédemment annoncée de 0,6%), selon l'Office national des statistiques.

"Les volumes de carburant ont diminué en avril, certains détaillants suggérant que les automobilistes économisaient le carburant", explique l'institut, rappelant qu'ils avaient au contraire constitué des réserves en mars, à mesure que les prix augmentaient.

Les ventes au détail totales, hors carburant automobile, ont reculé de 0,4% en avril. Les détaillants de vêtements et les commerces hors magasins ont fait état de baisses par rapport à mars 2026, qu'ils attribuent à une météo variable et à une demande moindre.

Sur l'ensemble des trois mois allant de février à avril 2026, la quantité de biens achetés (volume) dans les ventes au détail britanniques a augmenté de 0,5% par rapport à la période de trois mois précédente.

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