 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Royaume-Uni : 1,1% de production industrielle en novembre
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 08:17

La production industrielle britannique a grimpé de 1,1% en novembre 2025 par rapport au mois précédent, après avoir augmenté de 1,3% en octobre, selon les données de l'Office national de statistiques (ONS).

Cette hausse n'a résulté que de la vigueur de la production manufacturière proprement dite ( 2,1%) qui a largement compensé les replis des autres segments, et notamment de l'exploitation minière (-2,5%).

Toujours en novembre, le déficit commercial du Royaume-Uni s'est réduit de 1,2 milliard de livres sterling par rapport à octobre, à 18,9 milliards, grâce à la fois à une hausse de 1,9% des exportations et à une baisse de 1,1% des importations.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank