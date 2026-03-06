Brésil: huit morts et quatre disparus dans l'effondrement d'une maison de retraite

Les secours sur le site de l'effondrement d'une maison de retraite à Belo Horizonte, au Brésil, le 5 mars 2026 ( AFP / DOUGLAS MAGNO )

Huit personnes sont mortes jeudi lorsqu'une résidence pour personnes âgées s'est effondrée dans la ville de Belo Horizonte, dans le sud-est du Brésil, tandis que les pompiers poursuivent leurs recherches parmi les décombres pour retrouver quatre disparus, selon le dernier bilan des secours.

Au moment de l'effondrement, survenu à l'aube, 29 personnes se trouvaient dans le bâtiment de quatre étages, qui abritait également plusieurs logements et une clinique esthétique, a indiqué le Corps de pompiers de l'Etat du Minas Gerais.

Les pompiers ont dit poursuivre les recherches pour retrouver les quatre disparus qui seraient ensevelis sous les restes de la structure, un amas de morceaux de murs, de poutres de fer et de terre.

Des images diffusées par les pompiers montrent un bâtiment complètement effondré et des dizaines de secouristes sortant une personne vivante sur une civière, sous les applaudissements de riverains.

Jusqu'à présent, huit victimes ont été secourues avant d'être transférées vers des hôpitaux de la région, dont un enfant de deux ans, extrait conscient et avec des signes vitaux stables, ont précisé les secours.

Neuf autres personnes ont réussi à s'extraire plus tôt des décombres avec l'aide des voisins, parmi elles deux soignants et sept personnes âgées qui se trouvaient dans une zone non directement touchée.

Les causes de l'effondrement font l'objet d'une enquête. Le porte-parole des pompiers, Henrique Barcellos, a fait savoir aux journalistes sur place que le bâtiment disposait de toutes les autorisations en règle.