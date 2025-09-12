Royaume-Uni : -0,9% de production industrielle en juillet
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 09:25
En recul de 1,3% en juillet, la production manufacturière proprement dite a été tirée à la baisse par les produits informatiques, électroniques et optiques (-7%), les produits pharmaceutiques de base (-4,5%) et les produits chimiques (-4,6%).
Par ailleurs, le déficit commercial britannique s'est creusé de 0,8 milliard de livres sterling d'un mois sur l'autre pour s'établir à 21,2 milliards en juillet, les importations de biens ayant davantage augmenté que les exportations en volume.
A lire aussi
-
Les autorités indonésiennes ont pris le contrôle d'une partie de la plus grande mine de nickel au monde, en partie détenue de façon indirecte par le groupe minier français Eramet, en raison de l'absence de permis forestier, a déclaré un responsable indonésien. ... Lire la suite
-
Le média vidéo en ligne Brut appartient désormais au groupe CMA CGM du milliardaire Rodolphe Saadé, après la finalisation de son acquisition annoncée vendredi, qui s'ajoute à celle d'autres médias dont la chaîne BFMTV et la radio RMC. "Avec cette opération, CMA ... Lire la suite
-
Fitch sera-t-elle vendredi la première agence de notation à faire passer la note souveraine française en catégorie inférieure? Les économistes, qui le pensaient il y a quelques jours, discernent des raisons d'en douter, mais ce ne pourrait être que partie remise. ... Lire la suite
-
L'inflation en Allemagne a bien augmenté en août pour la première fois de l'année, à 2,2% selon des chiffres définitifs publiés vendredi, le lendemain d'une réunion monétaire de la BCE qui a de nouveau maintenu ses taux inchangés. Le rythme de la hausse des prix ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer