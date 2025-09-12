 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Royaume-Uni : -0,9% de production industrielle en juillet
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 09:25

(Zonebourse.com) - Selon les estimations de l'Office National de Statistiques (ONS), la production industrielle britannique a diminué de 0,9% en juillet 2025 par rapport au mois précédent, après une hausse de 0,7% en juin et une contraction de 1,3% en mai.

En recul de 1,3% en juillet, la production manufacturière proprement dite a été tirée à la baisse par les produits informatiques, électroniques et optiques (-7%), les produits pharmaceutiques de base (-4,5%) et les produits chimiques (-4,6%).

Par ailleurs, le déficit commercial britannique s'est creusé de 0,8 milliard de livres sterling d'un mois sur l'autre pour s'établir à 21,2 milliards en juillet, les importations de biens ayant davantage augmenté que les exportations en volume.

A lire aussi

  • La concession minière de Weda Bay Nickel, critiquée pour ses effets sur la forêt environnante, s'étend sur 45.000 hectares sur l'île de Halmahera aux Moluques (est). ( AFP / YASUYOSHI CHIBA )
    L'Indonésie prend le contrôle d'une partie de la plus grande mine de nickel au monde
    information fournie par AFP 12.09.2025 10:45 

    Les autorités indonésiennes ont pris le contrôle d'une partie de la plus grande mine de nickel au monde, en partie détenue de façon indirecte par le groupe minier français Eramet, en raison de l'absence de permis forestier, a déclaré un responsable indonésien. ... Lire la suite

  • Brut emploie quelque 250 salariés ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    CMA CGM grandit encore dans les médias en rachetant Brut
    information fournie par AFP 12.09.2025 10:32 

    Le média vidéo en ligne Brut appartient désormais au groupe CMA CGM du milliardaire Rodolphe Saadé, après la finalisation de son acquisition annoncée vendredi, qui s'ajoute à celle d'autres médias dont la chaîne BFMTV et la radio RMC. "Avec cette opération, CMA ... Lire la suite

  • La note souveraine de la France menacée de passer en catégorie inférieure par Fitch qui ouvre le bal des revues d'automne des agences de notation ( AFP / ANGELA WEISS )
    La note française menacée de passer en catégorie inférieure dès vendredi
    information fournie par AFP 12.09.2025 10:31 

    Fitch sera-t-elle vendredi la première agence de notation à faire passer la note souveraine française en catégorie inférieure? Les économistes, qui le pensaient il y a quelques jours, discernent des raisons d'en douter, mais ce ne pourrait être que partie remise. ... Lire la suite

  • ( AFP / INA FASSBENDER )
    Allemagne: hausse de l'inflation à 2,2% confirmée en août
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.09.2025 09:44 

    L'inflation en Allemagne a bien augmenté en août pour la première fois de l'année, à 2,2% selon des chiffres définitifs publiés vendredi, le lendemain d'une réunion monétaire de la BCE qui a de nouveau maintenu ses taux inchangés. Le rythme de la hausse des prix ... Lire la suite

L'offre BoursoBank