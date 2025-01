Royaume-Uni: -0,3% de ventes de détail en décembre information fournie par Cercle Finance • 17/01/2025 à 09:27









(CercleFinance.com) - Le volume des ventes de détail au Royaume-Uni a diminué de 0,3% en décembre 2024, après une légère hausse de 0,1% en novembre (révisée à la baisse par rapport à 0,2% en estimation initiale), selon l'office national de statistiques.



'Un recul dans les supermarchés a été en partie compensé par une hausse dans les magasins non alimentaires, comme les détaillants de vêtements, qui ont rebondi après les baisses des derniers mois', précise l'ONS.



Sur l'ensemble du quatrième trimestre 2024, les ventes de détail ont diminué de 0,8% par rapport au trimestre précédent (juillet à septembre), mais ont augmenté de 1,9% par rapport aux trois derniers mois de 2023.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.