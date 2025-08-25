Royalty Pharma achète une redevance sur un médicament d'Amgen pour le cancer du poumon pour un montant pouvant aller jusqu'à 950 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Royalty Pharma RPRX.O a déclaré lundi avoir signé un accord avec BeOne Medicines 688235.SS pour acquérir un droit de redevance sur le médicament d'Amgen

AMGN.O pour le cancer du poumon à petites cellules pour un montant pouvant aller jusqu'à 950 millions de dollars.

L'accord donne à Royalty Pharma un accès à environ 7 % des ventes nettes mondiales du traitement, qui a été approuvé aux États-Unis l'année dernière pour les patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules à un stade avancé qui n'ont pas pu bénéficier d'une chimiothérapie.

Selon l'accord, Royalty Pharma paiera 885 millions de dollars d'avance. BeOne conservera la possibilité de vendre une partie supplémentaire de sa redevance à Royalty pour un montant maximum de 65 millions de dollars au cours des 12 prochains mois.

La durée de la redevance pour le traitement du cancer du poumon, Imdelltra, devrait s'étendre de 2038 à 2041. BeOne conservera les droits commerciaux de la thérapie en Chine.