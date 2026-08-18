Royal Unibrew lanterne rouge du STOXX Europe 600, les semestriels déçoivent

Le brasseur danois Royal Unibrew accuse la plus forte baisse de l'indice STOXX Europe 600 après avoir fait état de résultats semestriels inférieurs aux attentes, ce qui conduit les investisseurs à anticiper des révisions à la baisse des prévisions établies par le consensus de marché.

Le groupe, qui détient la marque de bière Royal, le soda Faxe Kondi ou encore la limonade Lorina, a vu ses ventes en volumes progresser de 1,6% en données organiques sur les six premiers mois de l'année, là où les analystes anticipaient une croissance de 2,5%.

Son chiffre d'affaires net s'est établi à 7,74 milliards de couronnes, contre 7,64 milliards un an plus tôt, soit une hausse de 1,2%.

Un bénéfice d'exploitation un peu juste

Mais son résultat opérationnel courant (Ebit) n'affiche qu'une augmentation de 6,7% en organique sur le semestre, à 1,03 milliard, là où les professionnels visaient une progression bien plus nette, de l'ordre de 9%.

Sa marge d'exploitation (Ebit) s'est pour sa part améliorée à 13,3%, contre 12,5% un an auparavant.

Dans son communiqué, la société se félicite d'avoir réussi à faire croître ses marges bénéficiaires dans un contexte de pressions inflationnistes persistantes.

Vers une révision à la baisse des prévisions du consensus

S'agissant de ses perspectives, Royal Unibrew confirme son objectif d'une croissance organique de son Ebit située entre 6 et 10% cette année, soit un bénéfice compris entre 2 325 et 2 425 millions de couronnes, contre 2 202 millions l'an dernier.

Le chiffre d'affaires net devrait, lui, s'inscrire globalement en ligne avec son niveau de 2025.

"Bien que les objectifs annuels aient été réitérés, la croissance organique de l'Ebit sur le premier semestre, inférieure aux attentes, pourrait exercer une légère pression sur le consensus", préviennent les analystes de Jefferies.

Un plan de rachat d'actions en soutien

A la Bourse de Copenhague, l'action décrochait de 7,8% à 427,8 couronnes danoises mardi peu avant 11h00, ce qui portait à 25,5% ses pertes depuis le début de l'année.

Fin avril, le titre avait déjà connu une passe difficile après l'officialisation de la fin de son partenariat de distribution avec PepsiCo au Danemark, en Finlande et dans les pays baltiques, qui ne sera pas prolongé au-delà de l'exercice 2028.

Seul motif de satisfaction de la publication, l'entreprise a annoncé le lancement dès aujourd'hui d'un programme de rachat d'actions de 300 millions de couronnes, représentant un peu plus de 1% de sa capitalisation boursière, un élément de nature à soutenir ses cours dans les mois à venir.