Royal Caribbean revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en raison d'une forte demande ; les actions bondissent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, ajout de détails dans les paragraphes 3 à 5)

Royal Caribbean RCL.N a prévu un bénéfice annuel supérieur aux estimations de Wall Street jeudi, soutenu par une forte demande de la part des voyageurs aisés et un début solide de la saison clé des réservations.

Les actions de Royal Caribbean ont bondi d'environ 16% dans les premiers échanges, le croisiériste prévoyant également une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires en 2026.

Royal Caribbean a déclaré que les premières semaines de Wave, la période de réservation clé de janvier à mars au cours de laquelle les opérateurs de croisières proposent des offres exclusives, ont été parmi les plus fortes jamais enregistrées, les clients aisés continuant à donner la priorité aux vacances en mer.

"WAVE a pris un excellent départ et nous continuons à constater une préférence forte et croissante pour nos marques de premier plan et nos expériences de vacances différenciées", a déclaré le directeur général Jason Liberty.

Environ deux tiers de sa capacité pour 2026 sont déjà réservés à des prix record, a déclaré Royal Caribbean, ajoutant que les dépenses à bord et les achats avant la croisière continuent d'être supérieurs à ceux des années précédentes.

La compagnie a investi dans de nouveaux navires et des destinations terrestres exclusives, notamment le Royal Beach Club Santorini et des itinéraires élargis sur "Star of the Seas" et "Celebrity Xcel", afin d'attirer davantage de clients et de stimuler les dépenses à bord.

Royal Caribbean a également annoncé de nouveaux accords avec le chantier naval français des Chantiers de l'Atlantique pour la construction de ses prochains navires de la classe Discovery et a déclaré que Celebrity Cruises ajouterait 10 navires fluviaux supplémentaires, élargissant ainsi le portefeuille de vacances du groupe sur les océans et les rivières.

Les nouvelles optimistes ont fait grimper les actions de leurs pairs Norwegian Cruise NCLH.N de 9 %, Carnival CCL.N CCL.L de 6,6 %, tandis que Viking Holdings VIK.N a augmenté de 3,8 % dans les échanges de la matinée.

Le concurrent Carnival Corp a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en décembre, misant sur une hausse des prix des billets et une demande stable.

Royal Caribbean s'attend à ce que le bénéfice par action ajusté du premier trimestre soit compris entre 3,18 et 3,28 dollars, ce qui est supérieur aux estimations des analystes (2,91 dollars par action). Elle s'attend à ce que les dépenses de carburant pour l'ensemble de l'année s'élèvent à 1,17 milliard de dollars. Elle prévoit un bénéfice ajusté par action pour l'exercice 2026 compris entre 17,70 et 18,10 dollars, contre 17,66 dollars par action attendus par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Les recettes duquatrième trimestre ont augmenté d'environ 13 %à 4,26 milliards de dollars par rapport à l'annéeprécédente.