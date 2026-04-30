 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Royal Caribbean revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 12:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Royal Caribbean RCL.N a revu à la baisse jeudi ses prévisions de bénéfices annuels, indiquant que la flambée des coûts du carburant, liée aux tensions persistantes au Moyen-Orient, pèse sur les marges de l'opérateur de croisières.

Les coûts de carburant, calculés sur la base des prix actuels à la pompe et nets des opérations de couverture, devraient s'élever à environ 1,3 milliard de dollars, soit 0,62 dollar par action, ce qui est supérieur aux prévisions précédentes.

La société prévoit que le bénéfice ajusté pour l'exercice 2026 se situera entre 17,10 et 17,50 dollars par action, contre une prévision antérieure de 17,70 à 18,10 dollars.

Valeurs associées

RYL CARIBBEAN CR
263,620 USD NYSE +3,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank