Royal Caribbean revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Royal Caribbean RCL.N a revu à la baisse jeudi ses prévisions de bénéfices annuels, indiquant que la flambée des coûts du carburant, liée aux tensions persistantes au Moyen-Orient, pèse sur les marges de l'opérateur de croisières.

Les coûts de carburant, calculés sur la base des prix actuels à la pompe et nets des opérations de couverture, devraient s'élever à environ 1,3 milliard de dollars, soit 0,62 dollar par action, ce qui est supérieur aux prévisions précédentes.

La société prévoit que le bénéfice ajusté pour l'exercice 2026 se situera entre 17,10 et 17,50 dollars par action, contre une prévision antérieure de 17,70 à 18,10 dollars.