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Royal Caribbean relève ses prévisions de bénéfices annuels, signalant un léger recul des réservations dû au conflit au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 19:26
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des actions, ajout des commentaires des dirigeants issus de la conférence téléphonique et d'une citation du directeur général tirée d'une interview) par Sanskriti Shekhar

Royal Caribbean RCL.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfices annuels après avoir dépassé les estimations trimestrielles, ce qui a fait grimper son cours de 5%, même si la société a pris en compte un léger recul des réservations dû aux perturbations des voyages causées par le conflit au Moyen-Orient.

L’incertitude géopolitique liée au conflit entre les États-Unis et l’Iran a incité certains voyageurs à se montrer réticents à réserver des croisières, ce qui a pesé sur la demande pour certains itinéraires et accentué les pressions sur les coûts de carburant pour les opérateurs.

Royal Caribbean a indiqué que les réservations pour certaines croisières, notamment les itinéraires en Méditerranée, avaient été légèrement affectées, principalement au troisième trimestre.

« Lorsque l’on inclut une croisière ainsi que l’aérien (des billets d’avion pour se rendre aux ports), cela revient un peu plus cher (pour les consommateurs américains) », a déclaré le directeur général Jason Liberty, ajoutant que les voyageurs reportaient leurs voyages à l’année prochaine ou optaient pour les Caraïbes plutôt que pour l’Europe.

Alors que l’opérateur de croisières a revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires, les ramenant d’environ 10% à environ 9%, il a relevé son bénéfice annuel ajusté à 17,73 $ à 17,87 $ par action, contre une prévision antérieure de 17,10 $ à 17,50 $.

La demande des voyageurs aux revenus élevés a aidé les opérateurs de croisière comme Royal Caribbean à faire face à la prudence générale des consommateurs, tandis que la vigueur des tarifs et des dépenses à bord a contribué à compenser la pression exercée par la hausse des coûts du carburant.

« Royal Caribbean pourrait être relativement bien positionnée compte tenu de la force de sa marque phare et de son exposition supérieure à la moyenne aux consommateurs à revenus élevés… même si l’environnement macroéconomique venait à se compliquer », a déclaré Michael Gunther, analyste chez Consumer Edge.

La société, basée à Miami, en Floride, a fait état d’une hausse de 27% de ses dépenses trimestrielles de carburant par rapport à l’année précédente, à 355 millions de dollars. Elle a toutefois revu à la baisse ses prévisions de dépenses de carburant pour l’ensemble de l’année, les ramenant à environ 1,34 milliard de dollars contre une prévision antérieure de 1,35 milliard de dollars .

Pour le trimestre clos le 30 juin, elle a enregistré un bénéfice ajusté de 4,21 dollars par action, contre une estimation des analystes de 3,98 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 6% pour s'établir à 4,83 milliards de dollars, dépassant les estimations de 4,82 milliards de dollars.

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