Royal Caribbean prévoit un bénéfice annuel supérieur aux estimations
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 12:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Royal Caribbean RCL.N a prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice annuels supérieurs aux estimations de Wall Street jeudi, pariant sur la forte demande des consommateurs aisés qui dépensent plus à bord lors de ses vacances en croisière et sur la hausse des prix des billets.

La société prévoit un bénéfice ajusté par action pour l'exercice 2026 de 17,70 $ à 18,10 $, par rapport aux attentes des analystes de 17,7 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

RYL CARIBBEAN CR
291,740 USD NYSE +0,39%
