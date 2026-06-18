ROUPIE INDIENNE-La roupie atteint son plus haut niveau depuis six semaines grâce aux flux provenant des marchés offshore et des exportateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités après l'ouverture de la Bourse) par Khushi Malhotra

La roupie indienne a atteint jeudi son plus haut niveau depuis six semaines pour la deuxième journée consécutive, après que les flux des exportateurs et les ventes de dollars à l'étranger ont inversé lespertes enregistrées en matinée, provoquées par la position restrictive de la Réserve fédérale américaine.

La roupie INR=IN a atteint un plus haut intrajournalier de 94,2175 face au dollar américain, son plus haut niveau depuis le 7 mai. Ellecotait en fin de séance à 94,2925, en hausse de 0,25% sur la journée.

"Ce sont les exportateurs qui ont le plus pesé sur la paire dollar/roupie aujourd’hui. À cela s’ajoute une vente générale de dollars à l’étranger, qui, je le soupçonne, correspond au dénouement de positions longues qui figuraient encore dans les livres", a déclaré un trader sur le marché des changes au sein d’une banque du secteur privé.

La devise avait chuté à 94,70 à l’ouverture, sous la pression d’une hausse des rendements américains déclenchée par les anticipations d’une hausse des taux de la Réserve fédérale au moins une fois cette année.

Neuf des 18 responsables de la Fed ont prévu une hausse des taux, un chiffre bien supérieur aux prévisions des analystes,selon la déclarationde politique monétaire de la Fed . La probabilité d’une hausse dès le mois prochain s’est élevée à environ 25%.

Un membre du comité a tablé sur trois hausses de 25 points de base au cours des six prochains mois, tandis que cinq en ont prévu deux, ce qui souligne l’ampleur du virage vers une politique monétaire restrictive. Aucun responsable n’avait prévu de hausse des taux lors de la réunion de mars.

Les marchés anticipent désormais 32 points de base de hausses de taux cette année et un total cumulé de 42 points de base d’ici la même période l’année prochaine, contre respectivement 19 et 33 points de base avant la publication (de la déclaration), a indiqué ING dans une note.

LA RUPEE PROFITE DE LA CHUTE DU PRIX DU PÉTROLE

La nouvelle baisse des cours du pétrole a soutenu la roupie, une tendance observée pendant la majeure partie de cette semaine.

Les contrats à terme sur le Brent ont chuté de 2,5% sur les marchés asiatiques, à 77,58 dollars le baril, prolongeant ainsi leur baisse après la signature, mercredi, d’un accord de paix provisoire entre les présidents américain et iranien.