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Roumanie-Un drone frappe un immeuble près de la frontière ukrainienne
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 04:41

Un drone a frappé un immeuble résidentiel de la ville de Galati, en Roumanie, près de la frontière ukrainienne, faisant deux blessés légers, a dit vendredi l'Inspection générale des situations d'urgence (IGSU).

Le drone a touché un immeuble de dix étages, provoquant un incendie, a indiqué l'IGSU dans un message publié sur Facebook, ajoutant que la charge explosive que l'engin transporté avait explosé. Quelque 70 personnes ont été évacuées. L'incendie a depuis été éteint.

Par ailleurs, un drone qui ne transportait pas d'explosifs a été trouvé dans le comté de Maramures, dans le nord-est du pays, et la zone a été sécurisée, a dit jeudi soir la chaîne de télévision publique TVR, citant les autorités locales.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)

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