Rouge en vue en Europe sur fond d'inquiétudes sur les banques régionales américaines

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en zone négative à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Hier, Wall Street a clôturé en repli, les craintes des investisseurs, déjà contrariés par les tensions commerciales, ayant porté sur les banques régionales américaines qui ont montré des signes de faiblesse. Les valeurs financières ont également été pénalisées à la a Bourse de Tokyo qui a fini en baisse. Côté valeurs, EssilorLuxottica a fait ressortir un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 11,7% au troisième trimestre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica a dévoilé un chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre 2025, en hausse de 11,7 % à taux de change constants, à 6,86 milliards d'euros, dont 2,99 milliards d'euros pour l'Amérique du Nord (+12,1%). La région EMEA concentre pour sa part 2,69 milliards d'euros (+12,7%). Le groupe souligne la "forte contribution des lunettes avec IA". Sur les neuf premiers mois de 2025, le chiffre d'affaires s'est élevé à 20,89 milliards d'euros, en hausse de 8,8 % par rapport à la même période de 2024.

Lagardère

Lagardère a publié sur les 9 premiers mois de 2025 un chiffre d'affaires de 6,899 milliards d'euros, en progression de 4,4 % en données publiées. En données comparables, la croissance s’élève à 3,9 %. L'entreprise a été notamment soutenue par la croissance de Lagardère Publishing (+6,6 %) et de Lagardère Travel Retail (+5,0 %) alors que Lagardère Live s'est replié de 2%.

Prodware

Le résultat net part du groupe de Prodware a reculé de 30,1%, à 17,6 millions d'euros, sachant que la société avait enregistré 6 millions d'euros de plus-values exceptionnelles sur cessions d'activités l'année dernière à la même époque. Le résultat opérationnel courant du groupe spécialisé dans la transformation digitale des entreprises et des administrations a progressé de 1,3% à 37 millions d'euros. Il a représenté 10,2% des revenus, contre 11,6% au premier semestre 2024.

Virbac

Au troisième trimestre, les revenus de Virbac se sont appréciés 7,3%, à taux de change réel, pour un total de 364,1 millions d’euros. Il s’agit d’une franche accélération pour le spécialiste de la santé animale qui n’avait connu qu’une croissance de 1,7% au deuxième trimestre. Sur les neuf premiers mois de l’année, la progression des revenus s’est élevée à 5,8%, à 1,102 milliard d’euros. Cette bonne performance a été soutenue par le dynamisme observé en Europe (+6,1%) et l’Amérique du Nord (+14,7%), sachant que ces deux zones représentent à elles seules 54,26% des ventes totales du groupe.

Les chiffres macroéconomiques

En France, les créations d'entreprises en septembre seront connues à 8h45.

En zone euro, les chiffres définitifs de l'inflation en septembre seront communiqués à 11h00.

Vers 8h30, l'euro progresse de 0,28% à 1,1723 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont terminé dans le vert. Le gouvernement de Sébastien Lecornu, fraîchement composé, a échappé à deux motions de censure de LFI du RN. Le spread franco-allemand a continué de se resserrer, tombant à 76,7 points de base, contre 77,5 points de base la veille. La saison des résultats bat son plein. Le CAC 40 a progressé de 1,38%, à 8188 points, se rapprochant de ses meilleurs niveaux de mars 2025 lorsqu'il était monté jusqu'à 8258 points et de son plus haut absolu de mai 2024 à 8259,19 points. L'EuroStoxx 50 a avancé de 0,79% à 5649 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé l'avant-dernière séance de la semaine en territoire négatif sur fond du retour des tensions commerciales sino-américaines et du repli nettement plus important que prévu de l’indice de la Fed de Philadelphie. Côté valeurs, le fournisseur de solutions de gestion de la relation client à distance Salesforce a terminé en tête du Dow Jones après avoir annoncé qu'il prévoyait un chiffre d'affaires supérieur à 60 milliards de dollars en 2030, soit plus qu'anticipé par le marché. Le Dow Jones s'est replié de 0,65% à 45952 points et le Nasdaq de 0,47% à 22562 points.