Rothschild & Co WM UK dépasse les 5% du capital d'Eurofins
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 12:02
Le déclarant a précisé détenir, pour le compte desdits fonds et clients dont il assure la gestion, 9 110 754 actions Eurofins représentant autant de droits de vote, soit 5,00% du capital et 2,48% des droits de vote du groupe de services de bio-analyse.
Valeurs associées
|64,2600 EUR
|Euronext Paris
|+0,41%
