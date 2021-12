Rothschild & Co recrute une responsable gestion de fortune en Italie

(NEWSManagers.com) - Rothschild & Co vient de recruter Paola Volponi en tant que responsable de la gestion de fortune en Italie (wealth management). L'intéressée vient d'UBS où elle a occupé diverses fonctions depuis 2011, dont responsable des clients fortunés en Italie et managing director. Elle a aussi travaillé 17 ans chez JP Morgan. Paola Volponi sera basée à Milan et rattachée à Andrea Battilani, le directeur général pour la gestion de fortune en Italie.

Rothschild & Co est présent en Italie depuis 25 ans et a lancé ses activités de gestion de fortune à Milan en 2014.