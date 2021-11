Rothschild & Co recentre un fonds social sur l' inclusion et le handicap

(NEWSManagers.com) - Le fonds R-co 4Change Human Values de Rothschild & Co fait peau neuve et devient R-co 4Change Inclusion & Handicap. Ce produit, lancé en 2015 par Martin Maurel (entré en 2017 dans le giron du groupe Rothschild & Co), était initialement tourné vers les entreprises qui affichaient les meilleures pratiques sociales vis-à-vis de l' ensemble de leurs parties prenantes. Rothschild & Co a souhaité le recentrer sur une thématique diversité et inclusion, plus actuelle, avec une attention particulière portée au handicap, et une dimension impact. Dans ce cadre, le fonds devient article 9 au sens de la SFDR* et il a obtenu le label ISR français.

" Le taux d' emploi de la population handicapée est édifiant " , a expliqué Valérie Oelhoffen, l' une des gérantes du fonds, lors d' une présentation du fonds mercredi matin. Le taux d' emploi des personnes porteuses d' un handicap est estimé moitié moindre de celui du reste de la population, d'après le World report on disability 2011 réalisé par la Banque Mondiale et l' OMS. Et ce, alors que 15 % de la population mondiale est atteinte de handicap, selon des chiffres de 2019 de la Banque Mondiale.

En pratique, pour composer son portefeuille tourné vers les entreprises les plus inclusives, Rothschild & Co a choisi cinq indicateurs : le pourcentage de femmes à des postes de direction, la mise en place de formations internes sur l' inclusion et la diversité, le programme d' accompagnement des communautés locales, le taux d' accidents au sein des sociétés et la mise en place de politiques d' intégration du handicap.

La dimension impact se traduit par " une intentionnalité claire et lisible : favoriser l' émergence d' une société plus inclusive " , selon l'équipe ESG de Rothschild & Co. Outre les cinq indicateurs qui permettent de sélectionner les entreprises, la société procède à une série d'exclusions. Cette démarche est couplée avec " un plan d' engagement cible sur quelques sociétés que nous souhaitons accompagner dans le temps dans l' amélioration de leurs pratiques inclusives, en particulier sur le handicap, avec un calendrier fixé à 2030 " , complète l'équipe ESG.

Un reporting d' impact annuel sera publié et permettra de revenir sur les évolutions en termes de résultats sur les cinq indicateurs d' inclusion de la stratégie, d' allocation de capital, de sélection des émetteurs et le temps de rétention, mais surtout sur l' avancée et les actions d' engagement réalisées.

L' accent mis sur l' inclusion des handicapés est renforcé par un partenariat noué avec Café Joyeux, une chaîne de cafés-restaurants qui contribue à l' inclusion de personnes en situation de handicap mental et cognitif. Ainsi, une part de partage pour les premiers souscripteurs (dans la limite de 50 millions d' euros) prévoit le versement intégral des frais de gestion (hors frais administratifs) à Café Joyeux. Deux autres parts permettent le reversement d' une partie des frais.

Le fonds affiche actuellement une vingtaine de millions d' euros. Il est positionné sur une cinquantaine de valeurs européennes.

*SFDR : Sustainable Finance Disclosure Regulation